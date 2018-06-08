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«Точь-в-точь»: В Сингапуре задержали двойника Ким Чен Ына

Сегодня, 19:09

Правоохранители бдительно и внимательно рассмотрели мужчину и были поражены его схожестью и лидером КНДР. «Ким Чен Ын» сообщил о планах встретится с «Дональдом Трампом» и вместе провести переговоры. Таким образом, комедиант раскрыл интригу общего шоу мужчин, которое запланировано в Австралии.

 В Сингапуре задержали двойника Ким Чен Ына. Мужчина по имени Говард точь-в-точь похож на оригинал – Ким Чен Ына.

 

«Я сказал, что я — музыкальный продюсер (это правда). Очевидно, что они знали, чем я занимаюсь, и задавали мне вопросы просто для того, чтобы задавать вопросы», — написал он в Facebook.

 После внимательных взглядов прохожих ему пришлось доказывать полиции. Кто он на самом деле. Зачастую Говарду не по себе из-за реакции людей на его внешность, поскольку есть и те, кто готов расправиться с лидером КНДР.

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