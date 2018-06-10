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Мужчина сфотографировал призрака в доме приведений «Уэйли-Хаус»

Сегодня, 07:47

Житель США был шокирован увиденным. Он рассказал, что призрак стоял в другой комнате и совершенно не пытался скрыться от глаз посетителей музея «Уэйли-Хаус» в Сан-Диего.

Это место уже давно считается "домом паранормальных явлений", так как посетители музея неоднократно встречали там призраков. Очевидцы неоднократно говорили, что в доме приведений «Уэйли-Хаус» тысячи фантомов, которые даже не стараются скрыть своё существование. Они часто попадают в объективы камер гостей музея.

В этот раз мужчина сфотографировал призрака и выложил снимок в сеть. Пользователи интернета были шокированы увиденным, ведь на фото хорошо видно загадочное существо, которое стоит в соседней комнате. Многие разглядели в призраке маленького человека в балахоне. Примечательно, что приведения, живущие в в музее «Уэйли-Хаус» безобидны. Они не нападают и не беспокоят людей.

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