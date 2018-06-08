Уфологи сняли неизвестный самолет на Луне

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По мнению некоторых уфологов, в этом замешаны сотрудники NASA.

На YouTube разместили ролик с неизвестным ультразвуковым самолетом. Уфологи уверены, что это обычный самолет от NASA, который отправили туда для какой-то секретной миссии. Подобная техника может быть использована для шпионажа. В разоблачающем видеоролике в соцсетях говорится, что у NASA есть какая-то миссия, и для этого они часто отправляют самолет ТР-2В туда.

На видео можно заметить странный объект, который перемещается по поверхности Луны. Некоторые исследователи предположили, что это не самолет США, а какое-то оборудование от неизвестных нам внеземных существ.