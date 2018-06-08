Влюблённая пара 45 минут на могиле занималась сексом

Сегодня, 17:35

Обычная прогулка для жителя Англии обернулась неприятной неожиданностью.

Скотт Элвуд однажды проходил мимо кладбища возле церкви Святой Троицы города Шо и увидел мужчину и женщину около одной из могил. Англичанин не сразу понял, что они делают. Присмотревшись, Скотт осознал, что влюблённая пара занимается сексом прямо на чьей-то могильной плите. Чтобы пристыдить взрослых людей, мужчина достал телефон и стал снимать их на видео, но воззвать к их совести ему не удалось. Тогда на помощь ему пришла полиция, которую он вызвал по телефону.

Мужчину, занимавшегося любовью со своей подружкой, не смутил даже тот факт, что Скотт выложил видео с ними. Наоборот, он связался со Скоттом и стал давать советы, как следует прожить свою жизнь. То есть, как он: ярко и ни о чём не заботясь. Также любитель острых ощущений гордо рассказал ему, что делал «это» на могиле 45 минут. Скотту Элвуду не удалось переубедить мужчину, который осквернил могилу своими действиями. Кажется, каждый остался при своём мнении.