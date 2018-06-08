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В Британии 11-летняя школьница открыла свою первую закусочную

Сегодня, 15:10

В Британии появилась закусочная, открытая одним из самых молодых предпринимателей в стране. Заведение под названием Harlin's Diner является собственностью 11-летней школьницы.

Стиль у закусочной ретро-американский. Каждая деталь тщательно спроектирована хозяйкой, от декора до меню. На это занятие 11-летнюю жительницу Британии вдохновил её отец, который сам начал своё первое дело в 15. Девочка и до этого активно участвовала в таком – в 9 лет она придумывала праздничные тематические коктейли для семейного бизнеса.

Harlin's Diner отличается розовой цветовой гаммой, а также блюдами в стиле американской классики, как сообщает VistaNews. Дегустаторами для меню стали школьные друзья основательницы закусочной. Именно их любимые блюда и стали основой. Отец школьницы помогал ей финансово, инвестировав средства в развитие закусочной. Для рекламы девочка использовала социальные сети.

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