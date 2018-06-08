Кейт Миддлтон клеит туфли к ногам

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Женщины ищут различные уловки для того, чтобы им удобнее было ходить на высоких каблуках, особенно когда это касается особ королевской крови. Согласно строгим правилам дресс-кода, шпильку необходимо носить с колготками или чулками.

За Кейт Миддлтон во всем мире очень внимательно следят как ее поклонники, так и недоброжелатели. Так, во время одного из ее выходов в свет в ее туфлях были замечены силиконовые стельки, которые были наклеены на ее подошвы. Как сообщил королевский инсайдер Виктория Арбитр, приклеивать к туфлям колготки является частью королевского этикета. Такие меры предпринимаются для того, что бы во время ходьбы на высоких каблуках обувь не соскальзывала со ступней.

Такой секрет используется в королевском дворе уже давно.

Напомним, что обязательное ношение чулок является строгим правилом королевского дресс-кода, которое необходимо соблюдать не только во время официальных мероприятий. Чулки телесного цвета всегда носит Кейт Миддлтон, но новоиспеченная жена принца Гарри – Меган Маркл неоднократно была замечена на официальных мероприятиях с голыми ногами.

Напомним, что в мае 2018 года Кейт Миддлтон произвела фурор тем, что пришла на скачки Houghton Horse Trials в графстве Норфолк, Великобритания, в дешевом платье испанского бренда Zara.