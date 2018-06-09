Женщина-полицейский спасла выброшенного на свалку младенца, покормив грудью

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В Бангалоре на территории, где находится местная свалка, торговец нашёл малыша, выброшенного туда. Он был завёрнут в полиэтиленовый пакет.

На помощь новорожденному пришла женщина-полицейский. Она накормила выброшенного на свалку младенца своей грудью.

Правда, до этого младенца показали медикам, оказавшим ему первую помощь. Затем найдёныш был передан в ближайший участок полиции. Там он начал громко плакать.

В это время там находилась женщина-полицейский Нагеш Р., недавно сама ставшая матерью. Она решила, что младенца просто давно не кормили и решила помочь.

Для этого она воспользовалась собственной грудью. Врачи считают, что именно благодаря этому, жизнь младенца была спасена.

Женщина сказала, что просто не могла вынести его плача. Она воспринимала младенца, как собственное дитя, которое просит есть. Поэтому, её реакция была вполне естественной.

Полицейские уже придумали младенцу имя, назвав того Кумарасвами. Сейчас он уже в детдоме под контролем местных властей.

Нагеш сообщила, что проведала его, чтобы знать, что с ним полный порядок. Кто выкинул младенца на свалку, устанавливается.