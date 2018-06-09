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Возле британской военной базы было замечено НЛО

Сегодня, 00:30

Над одной из военных баз в Великобритании был замечен неизвестный передвигающийся объект. Свидетели инцидента уверены, что это космический корабль инопланетян.

В последнее время представители инопланетного разума значительно активизировались вокруг нашей планеты. Так, над одной из военных баз в Великобритании был зафиксирован неопознанный светящийся объект, который пролетал над ней.

Увидела данный инцидент 22-летняя жительница близлежащего городка, которая смогла снять на видео полет НЛО и предположила, что он совершался примерно в шести километрах от военной базы. Известно, что светящийся шар плавно передвигался над дорогой, а затем скрылся в облаках.

В комментариях к видео пользователи  предположили, что это корабль разведчик, который изучает военную мощь человечества. Хотя была часть пользователей, которые уверены, что это вполне могло быть испытание нового вооружения.

Руководство данной военной части пока не прокомментировало инцидент и не опровергло слухи о полете НЛО.

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