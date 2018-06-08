В США выставили на аукцион шуточное письмо и семейные открытки принцессы Дианы

Сегодня, 13:27

В 29-й день рождения мать герцогов Гарри и Уильяма в письменном виде попросила модельера Брюса Олфрида подарить ей на юбилей медаль. Дружеское обращение со смайликом, а также фото с мужем и сыновьями можно приобрести в Бостоне.

Шуточное письмо принцессы Дианы аукцион RR Auctions оценил в $1,5 тысячи. Семейные открытки с принцем Чарльзом и сыновьями Гарри и Ульямом также выставили на продажу в США, их стоимость не уточняется. Дружеское обращение имеет милую историю 28-летней давности.

В июле 1990 года принцесса Диана праздновала 29-летие. Получив от модельера Брюса Олфрида дизайнерский свитер, именинница написала благодарственное письмо, в шутку попросив на юбилей медаль. Текст сопровождался смайликами и поцелуями. Семейные рождественские открытки с мужем и сыновьями Диана подписала «прекрасным почерком с завитушками».

13 июня аукцион RR Auctions в Бостоне огласит результаты торгов.

В сентябре 2017 года на аукционе в США новым владельцем обзавелся футляр для визитных карточек покойной британской принцессы. Также с молотка уходила именная серебряная цепочка Дианы.