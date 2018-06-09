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Не удержались: Любовники занялись сексом в самом центре Монако

Сегодня, 00:15

Под задорные возгласы прохожих бесстыдники продолжали любовные утехи на балконе гостиницы перед рестораном.

В Монако влюбленные туристы не удержались, и решили поддержать одну из странных современных тенденций - занялись сексом на публике. На балконе отеля напротив ресторана в самом центре столицы государства влюбленную парочку застукали за интимными утехами. Полностью обнаженных мужчину и женщину запечатлели на видеокамеру приметившие их прохожие. Причем любовников ни капли не смутили слова «поддержки» и ободряющие фразы от посетителей ресторанчика. Уединиться в номере они решили лишь через пару минут, когда вдоволь насладились славой и вниманием публики.

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