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США: Итальянцы превзошли РФ в разработке на основе Як-130

Сегодня, 12:17

Не секрет, что Россия торгует не только готовыми вооружениями, но и технологиями их производства. Некоторые страны их не просто копируют, но и усовершенствуют.

Эксперты США полагают, что итальянцы превзошли РФ в разработке своего истребителя, сделанного на основе Як-130. Их боевой самолёт именуется М346.

Специалисты США думают, что он более популярен в мире, чем Як-130. Основанием для этого является то, что итальянцы смогли сделать свой истребитель более лёгким и с улучшенной аэродинамикой.

Итальянская версия Як-130 может попасть и на вооружение ВВС США. Она уже активно покупается Израилем, Сингапуром, Польшей и Туркменистаном.

Як-130, даже в той версии, которую предлагают итальянцы, способен к стабильному контролируемому полёту при углах атаки до 35 градусов. Это аналогично возможностям МиГ-29.

Помимо того, истребитель способен к быстрому набору высоты, поскольку обладает отличным соотношением веса и тяги.

США предполагают, что на вооружении ВКС РФ в настоящее время состоят 95 Як-130. В Белоруссии их – 8. Также они есть в Алжире, Бангладеш и Мьянме, которая продолжает закупать эти истребители.

Сирия также заинтересована в их приобретении для перевооружения с помощью Як-130 своих ВВС.

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