В США врач диагностировал женщине рак по телевизору

Сегодня, 11:57

Отоларинголог из Нью-Йорка во время просмотра рекламы заметил на шее одной из ее актрис небольшую шишку. Врач разыскал 32-летнюю женщину и убедил ее пройти обследование.

Проблема диагностики онкологических заболеваний достаточно серьезно стоит перед медиками. Так, известно, что американскому отоларингологу Эрику Войгту удалось диагностировать рак на расстоянии.

Сообщается, что мужчина смотрел телевизор и заметил на шее одной из актрис небольшую шишку, которая насторожила его. Врач решил разобраться в ситуации и разыскал женщину, ею оказалась 32-летняя участница телевизионного шоу Николь МакГиннес. Найти ее медику удалось при помощи социальной сети Facebook, куда он разместил пост с просьбой о помощи.

Отоларинголог из Нью-Йорка убедил Николь МакГиннес пройти обследование, результаты которого показали, что у нее развивается рак щитовидной железы. На данный момент пациентка находится на лечении и очень благодарна неравнодушному врачу, который спас женщину от рака по телевизору.

Известно, что Николь МакГиннес ранее уже поборола опухоль мозга. Напомним, что ранее появилась информация о том, что швейцарские ученые создали татуировку, которая помогает выявить рак на ранних стадиях.