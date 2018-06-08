В США на техасском кладбище заметили призрак ребенка

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Любитель «адреналинового кайфа» Чак Соуди из города Эль-Пасо, штат Техас, регулярно устраивает с друзьями ночные прогулки по кладбищам, заброшенным домам и прочим щекочущим нервы местам. Одно из таких путешествий оставило на память фото давно умершего малыша.

В начале недели Соуди с друзьями традиционно ушли за «адреналиновым кайфом». Местом «развлечения» американская молодежь выбрала кладбище «Конкордия» в Техасе. Оно известно как пристанище свыше 15 тыс. детей, умерших от черной оспы в 1800-х годах, и убежище широко известного серийного убийцы Ричарда Рамиреза, устраивавшего на «Конкордии» сатанинские обряды.

Почувствовав жуткий дискомфорт на техасском кладбище, Соуди и компания сделали пару фото надгробий и покинули жуткое место. Придя домой, любители «адреналинового кайфа» заметили на снимках призрак ребенка. Житель США опубликовал шоковую фотографию в Сети, пообещав себе больше никогда не устраивать ночные прогулки по щекочущим нервы местам.

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