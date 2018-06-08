В Уэльсе на берег выбросило труп «пришельца»

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Жительница валлийского острова Гауэр во время прогулки с собаками обнаружила на побережье останки неизвестного существа. Гуманоид это или крокодил – пытаются выяснить эксперты.

«Я собиралась бежать со своим собаками, когда наткнулась на труп «пришельца». Он смахивал на сгнившего кита, однако другие очевидцы рассмотрели в сенсационной находке крокодила», - рассказала СМИ жительница Гауэра в Уэльсе.

Что же выбросило на берег валлийского полуострова, предстоит узнать специалистам. Доктора Формана из Университета Суонси также озадачил необычный труп, однако он поддержал теорию коллег, рассмотревших в «пришельце» кита или дельфина. Мертвых китообразных существ часто находят на побережьях в Уэльсе, к тому же, у «гуманоида» есть выпуклость в основании черепа, характерная для китов, подытожил Форман.