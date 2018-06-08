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Увиденное шокировало молодых родителей, ведь под воздействием потусторонней силы детская игрушка самопроизвольно поворачивала голову.

Целый год авторы сенсационного видео не решались показывать его интернет-сообществу, ведя праведную жизнь и пытаясь очистить дом от нечистой силы. Детская игрушка маленького сына отправилась на мусорку, возвращаясь в дом молодого семейства в страшных снах родителей.

Благо привидение вселилось в плюшевого мишку ребенка перед камерой видеоняни. Теперь разобраться в мистическом происшествии могут эксперты. Самопроизвольные повороты головой напомнили пользователям сети кадры из леденящих кровь фильмов ужасов, в то время как скептики не поверили в подлинность «жизни» детской игрушки.

Ничто не мешало кому-то из членов оскандалившегося семейства скрыться за кроваткой сына, взять плюшевого мишку за голову и вертеть ею в разные стороны, полагают не верящие в существование потусторонних сил юзеры. В свою очередь, уфологи добавили шоковое видео в перечень неопровержимых доказательств жизни после смерти.