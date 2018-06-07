В Таиланде задержали российского отдыхающего за детское порно

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У мужчины обнаружили ноутбук с незаконным содержимым. Об уголовном привлечении туриста пока не сообщается.

Полиция задержала в Паттайе 39-летнего отдыхающего из России за хранение детского порно. В его квартиру нагрянули сотрудники правоохранительных органов, изъявшие носитель с противозаконным контентом. Ныне местные следователи выясняют, распространял ли российский турист эти материалы. Если его вину докажут, ему предъявят новые обвинения. Ныне в Таиланде проводят операцию по обнаружению зарубежных туристов-педофилов.

Ранее жителей России призвали не отдыхать в Таиланде в связи с болезнями Зика, Денге, холерой и малярией. Помимо Сиама, Роспотребнадзор порекомендовал отказаться ездить на Кубу, в Индию и Доминикану.