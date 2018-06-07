В Германии слон убежал из цирка и погулял по городу

Сегодня, 20:34

С тем, насколько соблюдаются в ЕС права не только людей, но и животных, видимо, решили ознакомиться даже звери. Некоторые из них решили проверить это способом, относящимся к одному из самых достоверных.

В Германии один из слонов, которые содержатся в местных зоопарках, решил проревизировать это самым простым образом. Слон просто убежал из цирка и после этого погулял по городу.

Слон имеет прозвище «Кения». Он сбежал из цирка, гостившего в городе Нойвид, расположенном в федеральной земле Ноёвид. Население в ней составляет лишь 65 тысяч жителей.

Взрослая особь, являющаяся африканским слоном, решила покинуть вольеры цирка, где слон размещался во время турне по территории Германии. После этого он вольно погулял по городу, не причинив никому вреда. Затем слон был пойман и возвращён обратно в вольер. Протяжённость его прогулки по городу составила около одного километра.

Ранее в Германии уже уходили «в побег» двое тигров, двое ягуаров и медведь, которые также были артистами звериного цирка. Их клетки были повреждены наводнением, и они смогли из них выбраться.

Все беглецы были отловлены в тот же день, за исключением медведя. Тот продемонстрировал агрессию, и правоохранители застрелили его.

К счастью, слон-беглец в Германии был вполне дружелюбен. Он не сопротивлялся, когда его сопроводили в свой вольер. Возможно, говорят цирковые знатоки, прогулка даже поспособствует его более эффективным выступлениям.