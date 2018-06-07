Королева Елизавета II после свадьбы принца Гарри впервые улыбнулась

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Многие гости и онлайн зрители свадьбы принца Гарри и Меган Маркл заметили, что во время праздничного события королева Елизавета II была не в настроении и совсем не улыбалась. Однако недавно сердце 92-летней королевы растаяло и британцы снова увидели её улыбку.

Во время бракосочетания, 19 мая, принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл королева Елизавета II не удостоила молодоженов свое улыбкой. Многие поклонники посчитали, что монарх была явно не в настроении, а потому сразу же после официальной части церемонии сразу же отправилась из Виндзора обратно в Лондон.

Однако недавно поклонники снова увидели улыбку королевы, когда она вместе с герцогиней Камиллой посетили благотворительную организацию по помощи животным Med Detection Dogs. Сообщается, что королева была в прекрасном расположении духа и много улыбалась, что нельзя сказать о её настрое во время свадьбы.