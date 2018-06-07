Камера помогла родителям выяснить, прочему дочь убегает каждую ночь

Сегодня, 17:05

Семейная пара из Феникса, штат Аризона, долгое время не могла понять, почему их ребёнок уходит из своей комнаты по ночам. Выяснить причину им удалось благодаря установленной камере наблюдения.

Маленький ребенок на протяжении довольно длительного периода покидал свою комнату и отправлялся на ночные прогулки по дому. Родители малышки долгое время думали о том, откуда у неё взялась столь неожиданная тяга к приключениям тогда, когда мама и папа спят. Чтобы раскрыть эту загадку, они установили в комнате девочки камеру наблюдения.

Просмотрев полученные видеозаписи, семейной паре из США удалось выяснить, что ребёнок уходил гулять не один, а вместе с двумя золотистыми ретриверами. Два домашних питомца забегают в комнату, будят девочку, играют с ней, после чего убегают из помещения. Разбуженный ребёнок убегает вслед за собаками, отправляясь на ночные прогулки

Теперь, когда разгадана основная задача, родителям ребёнка предстоит бороться со сформировавшейся привычкой ночных прогулок.