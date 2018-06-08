Девушка ослепла после изменения цвета глаз

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Жительница Сентрал Кост решила кардинально изменить свою внешность, для этого она залила свои uлаза голубым пигментом и нанесла на тело около 50 татуировок. Такие процедуры привели к ее слепоте.

23-летняя жительница Австралии потратила 10 тысяч долларов на изменения своей внешности. Молодая красавица оказалась тату-зависимой – на ее теле около 50 набитых рисунков. Также девушка решила залить свои глаза голубым пигментом, поскольку всегда мечтала иметь глаза такого цвета. Такие изменения не понравились ее друзьям, которые прозвали ее «белым драконом с голубыми глазами».

Известно, что процедура по изменению цвета глаз заняла около 40 минут и стала довольно болезненной для девушки. Девушка рассказала, что ей пришлось лежать с открытыми глазами и терпеть боль от инъекций. Сообщается, что такое вмешательство в организм привело к тому, что любительница экспериментов ослепла на три недели.

Напомним, что ранее жительница Австралии уже успела разрезать себе язык на две части. Татуированная австралийка обрела популярность в Instagram. На данный момент на нее подписаны 22 тысячи человек.Также в апреле модель из Аргентины сделала хирургическую процедуру по изменению цвета глаз и практически лишилась зрения. 32-летняя Надин Бруна поменяла карий цвет глаз на голубой, вставив силиконовые импланты.