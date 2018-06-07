В Британии скончался друг принцессы Дианы

Сегодня, 14:52

7 июня на 78-м году жизни не стало бизнесмена Питера Стрингфеллоу, дружившего с принцессой Дианой и её детьми. Причиной кончины стал рак лёгких.

Питера Стрингфеллоу называли «королём клубов». Его запомнили за яркий стиль и способность вливаться в круг британской королевской семьи. Бизнесмен нередко обедал с принцессой Дианой и даже танцевал с ней на вечеринках, как сообщает VistaNews. Хорошо относились британские аристократы и к его родне. Например, третья жена Питера Стрингфеллоу, бывшая балерина Белла Райт, хорошо общалась с принцем Гарри.

Внук Елизаветы Второй консультировался у неё по поводу танцев в ночном клубе. Также бизнесмена уважали в британском шоу-бизнесе. В его заведениях нередко выступали звёзды местного класса «А». Все они выразили соболезнование по поводу смерти Питера Стрингфеллоу, назвав его кончину «уходом гения шоу».