Меган Маркл еще не адаптировалась к новой жизни

Сегодня, 14:33

Британские таблоиды анализируют каждый шаг нового члена королевской семьи – Меган Маркл. Жена принца Гарри до сих пор не может осознать свое новое положение и привыкнуть к новым обязанностям.

После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл к новоиспеченному члену королевской семьи проявляется повышенное внимание. За каждым шагом 36-летней звезды следят во всем мире. Как заявила новоиспеченная супруга принца, она еще не адаптировалась к новой жизни.

Ажиотаж вокруг свадьбы принца Гарри и актрисы начался еще в 2017 году, после того, как стало известно об официальном предложении. После этого Меган Маркл вынуждена была полностью изменить образ своей жизни, соблюдать королевский протокол и закончить актерскую карьеру. Известно, что согласно протоколу она вынуждена будет полностью отказаться от яркого маникюра, не пользоваться социальными сетями.

Актриса настолько влюблена в принца Гарри, что согласилась полностью на все необходимые для бракосочетания условия. Как оказалось, актриса не учла всех трудностей, с которыми ей необходимо будет столкнуться. На помощь новоиспеченной герцогине должна была прийти Кейт Миддлтон, но у нее не сложились отношения с Маркл, ведь она является ее конкуренткой.