Китайские врачи извлекли пиявку из ноздри пациента

Сегодня, 01:45

В Китае местному жителю из ноздри вытащили пиявку значительных размеров. В больницу его отправила супруга, которая заметила, что у мужа что-то выглядывает из носа.

51-летний житель Китая, вернувшийся с работы в южно-китайской провинции Юньнань, почти две недели вынужден был терпеть постоянные носовые кровотечения.

Жена отправила его на обследование в больницу Бэйхая, где мужчине провели эндоскопию носовой полости. При проведении осмотра доктор Лю Сюнггуан увидел, что и в правой ноздре и в левой ноздре пациента поочередно что-то появляется. В результате проведенной эндоскопии врачи извлекли пиявку.

Каким образом пиявка оказалась в носу китайца, остается загадкой.