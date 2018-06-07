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Потерпевший едва не умер от случившегося. Чтобы спасти его, потребовалось ввести 26 доз противоядия.

Данное происшествие случилось в США в штате Техас. Супруга мужчины рассказала, что её супруг работал в саду. В один момент он увидел гремучую змею, длина которой составляла больше полутора метра. В один момент животное подползло в сторону мужчины, но тот не испугался, так как в Техасе змеи очень распространены. Он решил убить животное. В итоге хозяин участка отрезал змее голову.

Однако отрезанная голова змеи нанесла мужчине смертельный укус, когда он нёс её, чтобы закопать подальше от людей. После этого у пострадавшего моментально начались судороги. Супруга вызвала врачей скорой помощи. Медики госпитализировали мужчину, где вкололи в него 26 доз противоядия CroFab.

Сейчас, по словам врачей, мужчина всё ещё в больнице, но его состояние здоровья стабилизировалось, хотя наблюдаются проблемы с почками.