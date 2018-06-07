NASA рассматривает возможность финансирования для МКС извне

Сегодня, 13:05

Согласно заявлению Джима Брайденстайна, NASA может сделать МКС коммерческим проектом. На содержание станции управление тратит порядка $4 млрд в год.

Как сообщает глава космического агентства, сейчас есть несколько возможностей, которые дадут возможность чаще эксплуатировать МКС. Одна из них: разделение космической станции на разные составляющие, некоторые из которых возможно отключат, что позволит сэкономить на содержании станции. Агентство NASA также рассматривает возможность получения финансирования извне. Сейчас финансирование МКС обходится почти в 4 млрд долларов США.

11 января жители столицы могли наблюдать в бинокль МКС в небе над Московским регионом. Стоит отметить, что с Земли станция выглядит как необыкновенно яркая движущаяся звезда.

Также в NASA сообщили, что на создание модулей для сооружения окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway планируют потратить $2,7 млрд.