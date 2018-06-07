В США не стали лечить от рака тысячи пострадавших при теракте 11 сентября

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В Нью-Йорке в 2001 году произошла террористическая атака на башни-близнецы, потрясшая весь мир. Её жертвами оказались не только погибшие под обломками зданий.

В США не стали лечить от рака тысячи пострадавших, помогавших людям при теракте 11 сентября. Для этого были привлечены пожарные, полицейские и медицинские работники, общее количество которых было порядка 75 тысяч.

Работая на месте обрушения башен, они постоянно вдыхали токсичные пары при выполнении своих работ по спасению пострадавших при самой страшной трагедии США.

Следствием этого стало развитие у них онкологических заболеваний. Однако никто не стал их лечить от рака за счёт государства. СМИ США отмечают, что этим героям не было высказано даже сострадание.

Как итог, около двух тысяч человек, участвовавших в ликвидации последствий событий 11 сентября в США, уже умерли вследствие онкологических проблем, не получив должное лечение.

Журналисты США полагают, что уже в конце этого года количество умерших от рака спасателей может превысить число жертв непосредственно теракта.