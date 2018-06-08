Lidl прекращает продажу сигарет в Нидерландах из-за отсутствия спроса

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Немецкие же филиалы известной торговой сети продолжат реализацию табачных изделий.

Международная сеть супермаркетов Lidl прекращает продажу сигарет в своих филиалах в Нидерландах. В компании пояснили своё решение тем, что в стране чрезвычайно низкий спрос на данную продукцию, в связи с чем закупать этот товар нерентабельно. Вместе с тем, в Lidl уточнили, что решение об изъятии из ассортимента сигарет будет воплощено в жизнь не сиюминутно. Окончательно отказаться от продажи табачных изделий в магазинах на территории Нидерландов сеть планирует лишь к 2022 году. Вместе с тем в компании утверждают, что филиалы в Германии продолжат продавать данный товар, поскольку проблем со спросом здесь пока нет. Низкий спрос на сигареты в стране стал следствием политики властей, которые несколько лет назад внедрили антитабачную концепцию.

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