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Официальный Киев, пришедший к власти после «евромайдана», продолжает «эксперименты» над теми, кого именует «нацменьшинствами». Языковые вопросы поставлены во главу угла.

По поводу проекта нового закона, посвящённого этому, высказался украинский публицист Юрий Володарский. Он проинформировал, что именно борьба с русским языком окончательно развалит Украину.

Новый законопроект литературный критик назвал «чудовищным, дискриминационным и антиконституционным. Его интервью транслировал украинский телеканал «UA Первый».

Публицист сказал, ничего подобного не содержит в себе законодательство ни в одной из цивилизованных стран. Новым законом может быть, фактически, введён запрет на то, чтобы в стране происходило свободное издание СМИ на любом языке, кроме украинского.

Володарский считает, что яростная борьба официального Киева с русским языком даст противоположный эффект. Может повториться «Русская весна» на юго-востоке и повторение донбасского сценария.

Украинизаторы, продолжил публицист, по сути, заняты объявлением войны половине из тех, кто населяют Украину. Это вызовет появление ещё большего числа противников украинской государственности. Следствием этого станет неизбежный раскол, который окончательно развалит страну.

Володарский полагает, что люди на юге и востоке Украины не поломаются, а их сопротивление борьбе с русским языком может достигнуть критических масштабов.