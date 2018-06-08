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Водители, которые двигались по трассе 377 в Техасе, увидели грузовик, который двигался на огромной скорости по магистрали. На его кузове находилась летающая тарелка.

Житель города Уайтсборо (США) Джонни Граймс в субботу 2 июня ехал по трассе 377, мужчина отметил, что на данной магистрали отмечалось необычное оживление. Позднее, направляясь на юг, он догнал колонну, в которой двигались сотрудники полиции на мотоциклах и несколько автомобилей без опознавательных знаков. Мужчина рассказал, что в США по трассе промчался грузовик с летающей тарелкой на борту.

Сообщается, что данная кавалькада сопровождала большой грузовик, который на своем кузове перевозил объект, который напоминал летающую тарелку инопланетян. Очевидец рассказал, что неизвестный объект имел в диаметре около семи метров. Вся колонна двигалась на север страны на огромной скорости.

Джонни Граймс изначально предположил, что это самолет, так как очертания его фюзеляжа полностью напоминали истребитель, хотя весь объект был круглой формы. Очевидец, как бывший специалист по техническому обслуживанию, сразу заметил, что транспортировка объекта выполнялась не по протоколу транспортировки высокотехнологического оборудования. В первую очередь, такие грузы нельзя перевозить на такой большой скорости, а машины сопровождения не имели опознавательных знаков. Такая таинственная процессия вызвала у наблюдателя столько вопросов, что за ответом на них, заметьте, он обратился не в полицию, а во Всемирную сеть НЛО MUFON.