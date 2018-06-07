Блогер из Австралии показал в сети место крушения НЛО

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Видео с места событий ему прислал друг, который живёт недалеко от аномальной местности.

В сети появились кадры, на которых якобы запечатлено место крушения НЛО. Их показал видеоблогер ThirdPhaseofMoon из Австралии, ссылаясь на своего неназванного друга. Последний якобы живёт рядом с аномальной местностью, где были обнаружены таинственные следы. На одном из кадров можно заметить, что в лесу на земле лежит загадочный предмет, который, предположительно, неудачно приземлился. Автор ролика утверждает, что речь идёт об НЛО. В сети данный ролик вызвал огромный ажиотаж. Пользователи наперебой стали расспрашивать автора о том, где именно случилась данная катастрофа. Некоторые принялись высказывать конспирологические теории на этот счёт. В конечном итоге дискуссия завершилась тем, что один из участников обсуждения разоблачил уфолога, заметив, что опубликованные кадры – это фрагмент фантастического телесериала The Hunters 1980 года.

Ранее мы писали, что уфологи сняли на видео НЛО над Луной. В объективы их камер попали сразу несколько объектов, которые парили над спутником Земли. Объяснения данному явлению учёные пока не нашли.