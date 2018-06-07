В США дети написали провокационный некролог об умершей матери в надежде на высший суд

Сегодня, 23:15

Словами призрения в американском городке потомки решили охарактеризовать не праведную жизнь своей родительницы. Они рассказали о половом сношении матери с братом мужа и уличили ее в невыполнении родительских обязанностей в отношении двух детей. Подытожить сообщение о ее смерти решили словами надежды, что умершая предстанет перед Господним судом.

В США дети написали провокационный некролог своей матери в надежде на высший суд. Об умершей написали несколько предложений, которые американцы осудили и раскритиковали. В газете Redwood Falls Gazette был опубликован некролог о 80-летней женщине.

«У нее родились двое детей — Джина и Джей. В 1962 году она забеременела от брата своего мужа, Лайла Демлоу, и переехала в Калифорнию. Она бросила своих детей, Джину и Джея, которых дальше воспитывали в городе Клементс ее родители, мистер и миссис Шунк», - говорится словами обиженных детей.

Завершить рассказ потомки решили словами: «Джина и Джей не будут по ней скучать и понимают, что этот мир стал лучше без нее». Пользователи Интернет резко негативно оценили слова об умершей женщине и раскритиковали детей за такие слова.