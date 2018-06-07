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Поход к косметологу обернулся для женщины хирургической операцией. Mirror рассказывает историю 48-летней женщины, которая готовилась выйти замуж. Желание стать красивее спасло ей жизнь и испортило внешность, однако ее будущий супруг поддержал ее.

Несколько лет 48-летняя Джоанна испытывала неловкость из-за черной точки на носу. В преддверии своей свадьбы она решила посетить косметолога, чтобы в самый счастливый день быть неотразимой. В итоге, желание убрать черную точку с носа шокировало невесту. Косметолог обратилась к женщине и ошарашила счастливую невесту диагнозом рак кожи.

После этого пришлось провести операцию по удалению инородного тела. На данный момент у женщины этой проблемы нет, а шрамы она решила ликвидировать с помощь пластической операции. Теперь многие узнали, что черные точки на носу могут оказаться раком кожи. Невеста за несколько дней до свадьбы узнала, что ее черная точка на носу - это рак, ее жених поддержал в трудные период и не отказался от нее. Такие источнии и можно назвать Happy End.