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Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда интересовало людей и является темой многих религий. Хотя ни его наличие, ни отсутствие в настоящее время не доказано.

В то же время рассказы людей, переживших клиническую смерть, говорят о том, что они видели загробную жизнь. Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь.

Билл Висс не был в состоянии клинической смерти. Тем более странной кажется произошедшая с ним история. Со слов мужчины он, посетив молитвенное собрание, возвращался домой.

Во время этого он неожиданно переместился в нечто, что американец охарактеризовал, как «тюремная камера в аду», где он находился 23 минуты.

Поначалу он почувствовал сильную жару, затем на него напали слабость и бессилие. После рядом с ним появились четыре демона, начавшие терзать тело мужчины, который испытывал сильную боль.

В воздухе очень сильно пахло серой и горящей плотью. Каким образом мужчине удалось вернуться к реальной жизни, он не понимает до сих пор. Однако забыть своё «путешествие по аду» Билл, видимо, уже не сможет.

В США в мае этого года произошло и ещё одно необъяснимое возвращение человека, умершего несколько лет назад. Не исключается, что он путешествовал во времени.