Жительница Австралии умерла из-за граната

Сегодня, 23:05

Пожилая женщина подхватила гепатит А и скончалась после поедания фрукта. Медицина прежде не фиксировала таких случаев.

Жительница Австралии скончалась после того, как съела гранат. Ее кончину назвали единственной смертью, которая имеет связь с данным продуктом питания. Другие пациентки, также страдавшие гепатитом А, полностью выздоровели и ощущают себя хорошо.

Еще в апреле медики наблюдали сложности со здоровьем у тех, кто ел семена граната. Сообщалось тогда и о двух десятках заражения данной болезнью в Новом Южном Уэльсе. Гранат вырастили и начали продавать в Египте, в связи с тем, что инкубационный срок для недуга равен 15-50 дням, считается, что дальнейших эпизодов заражения более не будет.