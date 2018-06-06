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За последние два года от установления баллонов против ожирения умерли 12 человек. Об этом сообщает FDA США.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США зарегистрировало 5 случаев смерти от установления гастробаллонов, которые предназначены для борьбы с ожирением. Что примечательно, фирмы, аппараты чьего производства были устройства, разнятся. Так, из этих 5 человек троим пациентам был установлен аппарат фирмы «Apollo Endosurger», еще одному – «Lifesciences», а последнему «Orbera Intragastric Balloon System». Однако первые четыре случая были зарегистрированы с перфорацией желудка, а последняя – без, вследствие чего обстоятельства смерти все еще выясняются.

Отмечается, что смерть у пациентов наступала в период времени от полутора до трех дней после операции. За последние два года от установления гастробаллонов в США умерли 12 человек.

Вследствие таких трагичных случаев FDA США требует от медицинских работников, чтобы они предварительно информировали пациентов о побочных эфектах и возможном летальном исходе. Необходимо, также информировать пациентов о действиях, которые следует предпринимать при выявлении некоторых побочных эффектов. Врачи обязаны наблюдать за состоянием пациентов в период всего лечения. Также, служба одобрила внесение маркировки о возможном летальном исходе из-за установления аппарата. Вдобавок, медицинские работники обязаны сообщать о любых неблагоприятных исходах через программу FDA MedWatch.