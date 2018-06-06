Экс-супруга Ахмедова не верит, что он является ярым мусульманином

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Бывшая жена олигарха заявила, что она не видела никогда его молящимся. Сейчас адвокаты бизнесмена требуют передачи вердикта по поводу арестованной яхты в шариатский суд.

Экс-супруга Фархада Ахметова Татьяна удивлена намерениям юристов предпринимателя отправить в шариатский суд дела арестованной в ОАЭ яхты Luna. Она заявила, что за все время совместной жизни с Ахмедовым никогда не видела на молитвенном ковре, а в мечеть, по ее словам, он заходил как турист. Женщина не верит, что он является столь ярым мусульманином.

Два года назад в пользу женщины лондонский суд решил взыскать 453 миллиона фунтов с Ахмедова, заявила, что не хотела доводить дело до суда и стремилась решить спор без конфликта. Все изменилось, когда экс-муж отказался платить ей деньги. Женщина все же решила обратиться в суд. Татьяна познакомилась с Ахметовым в 1989 году,а через четыре года вышла за него замуж.