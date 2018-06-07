Китаянка согласилась на брак по расчету ради спасения смертельно больной сестры

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Девушка призналась, что ради своей маленькой сестрички готова на все, и начала собирать большую сумму, необходимую на операцию и лечение малышки. К удивлению самой Цуй Цяо, вместо нужных 500 тысяч юаней она смогла накопить 800 тысяч.

Китаянка давала интервью, в котором согласилась даже на брак по расчету ради спасения смертельно больной сестры. Девушка отметила, что именно после этих ее слов сбор активизировался, и неравнодушные люди перечисляли деньги на ее счет. Сестра Цяо страдает от лейкемии, а в больнице уже подыскивают подходящего донора для пересадки костного мозга.

По словам китаянки, она бросила свою работу, чтобы заботиться о сестричке, а их отец зарабатывает слишком мало, чтобы обеспечить дочерей. Именно поэтому Цуй Цяо и заявила о готовности выйти замуж ради денег, отметив, что если бы собранных средств не хватало, то такая шутка вполне стала бы явью.