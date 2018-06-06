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На место ЧП прибыли 15 пожарных расчетов и почти 100 сотрудников пожарной службы. Инцидент произошел в районе Найтсбридж, причина возгорания не сообщается.

Сегодня, 6 июня, в 15:55 пожарная служба получила сообщение о том, что в центре Лондона горит 5-звездочный отель Mandarin Oriental. Гостиница расположена в районе Найтсбридж. На место ЧП в оперативном порядке прибыли 15 расчетов и 100 сотрудников пожарного ведомства. Отмечается, что к помощи привлекли пожарных близлежащих районов Челси, Кенсингтон, Хаммерсмит и Баттерси.

На данный момент правоохранительные органы Лондона не сообщают, по какой причине в Mandarin Oriental началось возгорание. Также нет информации о пострадавших или погибших в инциденте. Стоит подчеркнуть, что отель входит в сеть шикарных отелей и находится под управлением гонконгской группы.