Дональд Трамп опроверг слухи об исчезновении его жены

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Длительное отсутствие жены Дональда Трампа на публике вызвало волнение среди людей, а также породило подозрения о возможном расставании. Президент США опроверг все слухи на своей странице в Twitter.

Последний раз Меланью Трамп видели в начале мая, когда она присутствовала на празднике, посвященном семьям военнослужащих. После этого Белый дом сообщил, что из-за проблем со здоровьем первой леди США необходимо лечь на операцию. Меланья поправилась и была выписана из госпиталя, однако на публике так и не появилась.

Длительное отсутствие миссис Трамп стало причиной для распространения слухов в западных СМИ о том, что пара разошлась или лечение прошло не слишком удачно. Президент США поспешил их опровергнуть на своей странице в социальной сети, в первую очередь отметив, что Меланья чувствует себя прекрасно. В следующей публикации он уточнил, что на прошлой недели четверым репортёрам удалось сфотографировать миссис Трамп в Белом доме. Также в Twitter Меланьи 30 мая появилась публикация, в которой она рассказала, что находится она в резиденции президента, тратя много времени на заботу о детях и жителях США.