Трансгендер из Австралии удалил пупок, чтобы быть похожим на куклу Братц

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Молодой человек признался, что всю жизнь мечтал выглядеть, как его любимая игрушка.

Трансгендер Джолин Доусон из Австралии сделал пластическую операцию, чтобы быть похожим на куклу Братц. 21-летний молодой человек удалил пупок, как последний штрих на пути к «совершенствованию». Австралиец признался, что хоть и родился мальчиком, но всю жизнь мечтал быть девочкой. Особенно его вдохновляла внешность кукол известного бренда.

В определённый момент своей жизни Джолин решился на целый ряд внешних изменений, чтобы походить на Братц. В частности, он изменил форму, носа, ушей, подбородка, сделал подтяжку лица, увеличил губы, ягодицы и грудь. Уменьшить размер ноги с 42-го по 38-й ему помогла обтяжка ступней виниловой лентой. В конечном результате, чтобы добиться максимального сходства, Доусон решился удалить пупок. На всё это у него ушло около 100 тысяч долларов. К слову, хирург лишь сшил его, чтобы его не было видно. Теперь трансгендер чувствует абсолютно счастливым.

Ранее мы писали, что в Германии трансгендер потратил на операции 155 тысяч долларов, чтобы быть похожим на идеальную куклу Барби.