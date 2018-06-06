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Инцидент произошел в городе Делавере, и ресторан общепита сразу же закрыли после поступивших в профильные органы жалоб. Оказалось, что в пакете с полуфабрикатами поселился целый мышиный помет, что возмутило общественность.

Как рассказывают СМИ, в американском Burger King поймали бегущих по булкам мышей. Грызуны находились прямо в пакете, поэтому их взаимодействие с продуктами было прямым. Согласно санитарным нормам, такие заведения сразу же закрываются, как и произошло с данным учреждением. Однако уже сейчас ресторан снова принимает посетителей.

Отмечено, что руководство Burger King по данному региону приняло все необходимые меры для устранения возникших проблем. Семейство мышей было нейтрализовано, а их бывший дом из булок пошел на утилизацию. Тем не менее, потенциальные посетители встревожены происшествием.