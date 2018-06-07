Загадочный призрак сфотографировал спящую англичанку

Сегодня, 01:30

Таинственный инцидент случился в Британии с женщиной по имени Дебра Деметриу. Как рассказала жертва паранормального явления, она обнаружила снимок неизвестного происхождения в своем телефоне, однако во время ее дневного сна дома никого не было.

Женщина настаивает, что ее спящую сфотографировал загадочный призрак, ведь телефон лежал под подушкой и она спала не крепко, со слегка приоткрытыми глазами. Дверь в комнату была заперта, а дети и муж находились не в доме. О том, что таинственным фотографом может оказаться именно мистическое существо, англичанку убеждает местный экзорцист.

По рассказу Дебры, ее родители умерли, и ситуация с фотографией наталкивает на мысль о том, что в доме проживают духи. В полицию обращаться женщина не стала, однако своей историей решила поделиться в соцсетях. Не так давно сообщалось о призраке, следящем ночью за младенцем, который попал на видео.