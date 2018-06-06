21-летний больной раком показал хорошие результаты в спортзале

Сегодня, 16:50

Джаред Уэллс всего за восемь недель накачал кубики на прессе и мышцы на руках и ногах. Снимки опубликованы в Reddit и Instagram, его тренером стал отец друга Боб Доннели, который опубликовал первый кадр еще хилого парня в Facebook.

21-летний Джаред Уэллс, на сегодняшний день больной раком легких и муковисцидозом, не впал в уныние от недуга и показал хорошие результаты в спортзале. Всего за 8 недель молодой человек добился серьезных результатов при том, что из-за болезни у него наблюдалась сильная худоба.

По словам Джареда Уэллса, раньше он не замечал результаты сразу, но когда сравнил фотографию с первого дня занятий и сейчас, то был приятно удивлен увиденным. Мышцы позволили скрыть худобу, оставленную от борьбы с болезней. Подписчики в социальных сетях подбадривают Уэллса и желают ему победить смертельный недуг. С раком борется и певица Лама, которая также старается не унывать. Эти люди показывают хороший пример для больных, ведь в выздоровлении очень важно не падать духом.