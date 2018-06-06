В Гватемале из пепла вулкана Фуэго достали живого младенца

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Спасение ребенка, которому всего несколько месяцев, уже назвали настоящим чудом, ведь под завалами после землетрясения и извержения спасатели уже не надеялись обнаружить живых людей. Девочка пробыла в плену под застывшей лавой в абсолютном одиночестве трое суток.

В Гватемале местные СМИ поделились радостной новостью – из пепла вулкана Фуэго спасатели достали живого младенца, завернутого в одеяло. Продуктами извержения был покрыт весь дом, но специалистам по счастливому стечению обстоятельств все же удалось найти и освободить малышку.

Произошедшее несколько дней назад землетрясение, за которым последовало катастрофическое извержение вулкана, унесло жизни нескольких десятков человек. Еще пару сотен жителей региона пока находятся в списке пропавших без вести и примерно три тысячи человек эвакуированы. Катастрофа уже стала самой масштабной катастрофой в своем роде за весь ХХІ век.