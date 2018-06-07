В Варшаве появился музей польской водки

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Водка является одним из самых популярных спиртных напитков во всем мире. В Польше решили открыть целый музей, который расскажет об истории развития и популяризации данного напитка в стране.

Сегодня 6 июня в Варшаве (Польша) прошло официальное открытие первого в мире музея польской водки. Организаторы мероприятия сообщили, что он находится на площади Конесера, на которой еще в 19-м веке был завод по производству данного напитка.

Появившийся в Варшаве музей польской водки поспособствует притоку туристов. Во время посещения экспозиции все желающие смогут узнать польские традиции, которые с давних времен сложились для производства такого напитка. Кроме экскурсий, в здании музея планируют проводить различные презентации и дигустационные мероприятия различных крепких спиртных напитков.

Глава ассоциации "Польская водка" Анджей Шумовский рассказал, что музей появился потому, что в Польше имеются многовековые традиции производства водки и в настоящее время этот напиток в стране активно производят. По его словам, Польша является родиной водки и первым поставщиком напитка в Европейском союзе и четвертый в мире. Известно, что настоящая польская водка может быть произведена только из пяти видов зерновых культур или из картофеля. Кроме того, все сырье должно быть польского производства и все производственные процессы должны происходить на территории страны.