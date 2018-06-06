Мертвый путешественник во времени вернулся домой и до смерти напугал жену

Сегодня, 16:07

Мистический случай произошел 9 мая 2018 года в США, в службу 911 позвонила встревоженная женщина и сообщила о возможном взломе ее жилища. Потерпевшая говорила с диспетчером около 11 минут, но завершение разговора стало неожиданностью даже для полиции.

Как рассказал аноним-полицейский, дежуривший в ту ночь в участке, в здание никто не проникал, а собственную жену до смерти напугал мертвый путешественник во времени, который вернулся домой. Именно так заявила женщина, которая похоронила мужа несколько лет назад, а в ту ночь увидела его голым на полу в ванной, но мужчина выглядел намного моложе, чем был даже перед смертью.

По сообщению анонима, обнаженного мужчину и позвонившую в полицию женщину доставили в участок, после чего дело забрали сотрудники ФСБ. Почему случай был настолько засекречен и что потом случилось с участниками событий – неизвестно. Однако полицейский полагает, что речь идет о перемещении во времени, и своего имени он называть не может, потому что боится.