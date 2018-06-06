В Южной Корее кальмар оплодотворил рот пенсионерки

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В ротовой полости женщины врачи обнаружили 12 маленьких сперматозоидов.

В Южной Корее врачи оказали помощь местной жительнице, которая пострадала от уже мёртвого кальмара. Последний успел оплодотворить рот 63-летней пенсионерки, которая решила употребить моллюска в пищу, однако не удосужилась в должной мере обработать его и вынуть внутренние органы. Женщина лишь обдала его кипятком, после чего съела практически сырым. В организме кальмара остались сперматозоиды, которые нашли отличную среду обитания в ротовой полости пожилой кореянки.

Всё бы ничего, если бы спустя время местная жительница не начал чувствовать дискомфорт, а затем и сильное пощипывание на щеках и языке. Обратившись в больницу, она обнаружила, что стала жертвой моллюска, который «на прощанье» успел оплодотворить рот своей обидчицы. Врачи достали из организма женщины 12 сперматозоидов, которые и вызвали раздражение.

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