В Британии мужчина забрал сбережения 92-летнего деда ради груди своей девушки

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В Британии в Южном Уэльсе 92-летний местный житель был лишён средств к существованию перед своей смертью. Все его сбережения в размере 3 тысячи фунтов (около 250 тысяч рублей) забрал 34-летний внук, чтобы оплатить своей девушке операцию по увеличению груди.

Также эти деньги были потрачены на выполнение строительных работ, авиабилеты и онлайн-покупки. По словам прокурора Эммы Харриес, проступок был совершён в течение 10 месяцев после того, как обвиняемый стал жить в доме своего деда в Ньюпорте. Причиной смены места жительства внук назвал пожар в собственной квартире.

Дед злоумышленника понял, что его ограбили, в прошлом году. Сам обвиняемый утверждает, будто траты совершал со словесного одобрения своего деда, однако члены семьи это не подтверждают. По словам родственников жертвы, это его так расстроило, что он просто обезумел и постоянно плакал, считая всех нечестными людьми, обворовавшими его.

Кража обнаружилась, когда пришло уведомление, что не оплачен счёт за электричество. Внука пенсионера заподозрили в связи с совершением ряда странных сделок в то время, пока дед находился больнице. Сейчас жертвы уже нет живых, а следствие продолжается, как сообщает VistaNews.