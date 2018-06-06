В США женщина увидела на панцире мечехвоста образ Христа

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Американка не сомневается, что данное событие является для неё «знаком свыше».

В США заметили очередное подтверждение «божьего промысла». Местная жительница Кэти Рэдер из города Нью-Смирна-Бич (штат Флорида) на днях обнаружила на пляже панцирь мёртвого мечехвоста, а на его панцире был образ Христа. Женщина увидела останки членистоногого, когда прогуливалась по пляжу.

Американка не смогла оставить удивительную находку на улице и забрала её к себе домой. В ту же ночь ей явилось странное видение. Кэти отметила, что Спаситель пришёл к ней во сне и говорил самые хорошие и добрые слова. Вера в «знак свыше» у женщины ещё больше укрепилась. Местная жительница утверждает, что образ на панцире похож на одну из картин Рембрандта с изображением Христа.

Ранее мы писали, что в США водителя преследует таинственный призрак в капюшоне. Мужчина уже дважды сталкивался лицом к лицу с загадочным образом, который не даёт ему покоя.