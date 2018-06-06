В Китае мальчик переместился в прошлое, очутившись в 87 году нашей эры

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Ребёнок доказал, что не врёт, когда внезапно начал говорить на древнекитайском языке.

Недавно китайские СМИ рассказали удивительную историю, которая приключилась с одним из местных детей в 1987 году. Мальчик переместился во времени на 1900 лет назад, очутившись в 87 году нашей эры. Путешествие в прошлое казалось для многих, кто общался с очевидцем, сумасшествием, пока он внезапно не начал говорить на древнекитайском языке. Также ребёнок обладал достаточно глубокими познаниями в области истории тех времён, рассказав исследователям о ранее не известных фактах биографии аристократов, правивших в Китае в то время. Также он достаточно подробно описал историю древней Японии. Утверждается, что ребёнка обнаружили бродящим по улицам в древнекитайском одеянии. При каких обстоятельствах он попал в прошлое, а также как ему удалось вернуться обратно, не известно. Таинственности данной истории добавляет тот факт, что в 1998 году этот мальчик бесследно исчез и более не давал о себе знать.

Ранее мы писали, что британец попал в другое измерение после удара молнии. Мужчина заявил, что сразу после получения электрического разряда очутился в больнице, где его окружали неизвестные люди.